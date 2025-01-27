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Завершено расследование дела о гибели ребенка в яме для газопровода в Талице

В Талице (Свердловская область) завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Напомним, 4 ноября 2024 года в Талице 9-летний школьник шел в магазин и, отойдя от дома на 120 м, упал в неогороженную полутораметровую яму, наполненную водой. Спустя час родители начали его поиски, мальчика нашли в яме без признаков жизни.

По версии следствия, осенью 2024 года предприниматель проводил земельные работы по строительству газопровода, не обеспечив ограждение вырытой ямы. В результате в нее упал школьник. Следствие установило, что глубина ямы составляла 1,9 м, а уровень воды — 1,6 м. Ребенка нашли в бессознательном состоянии и доставили в больницу, где он скончался.

«Погибший ребенок воспитывался матерью и отчимом. Оба не судимые. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Щуцкая

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