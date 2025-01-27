В Марий Эл обвиняемого в убийстве женщины и двух детей заключили под стражу

В Марий Эл жителя Звенигово, обвиняемого в убийстве сожительницы и двух детей, заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Мужчина будет находиться под стражей до 25 марта 2025 г.

Ранее стало известно, что жителю Звенигово предъявили обвинение в убийстве сожительницы и двух детей.

По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла ссора. Фигурант нанес потерпевшим ножевые ранения. В результате женщина и двое детей скончались.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Диана Соловьёва