В Марий Эл обвиняемого в убийстве женщины и двух детей заключили под стражу
В Марий Эл жителя Звенигово, обвиняемого в убийстве сожительницы и двух детей, заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.
Мужчина будет находиться под стражей до 25 марта 2025 г.
Ранее стало известно, что жителю Звенигово предъявили обвинение в убийстве сожительницы и двух детей.
По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла ссора. Фигурант нанес потерпевшим ножевые ранения. В результате женщина и двое детей скончались.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.