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Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины и двух детей в Марий Эл

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Марий Эл Александру Рычкову доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает Следком России.

Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины и двух детей в Марий Эл

Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины и двух детей в Марий Эл

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины и двух детей в Марий Эл

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тела погибшей и ее детей с ножевыми ранениями обнаружили в квартире города Звенигово 25 января.

Следком Марий Эл возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Дарья Сайфиева

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