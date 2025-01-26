Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Марий Эл Александру Рычкову доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает Следком России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины и двух детей в Марий Эл

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины и двух детей в Марий Эл

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тела погибшей и ее детей с ножевыми ранениями обнаружили в квартире города Звенигово 25 января.

Следком Марий Эл возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Дарья Сайфиева