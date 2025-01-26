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В Марий Эл предъявили обвинение подозреваемому в убийстве женщины и двух детей

В Марий Эл местному жителю предъявили обвинение в убийстве женщины и двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего) предъявлено сожителю погибшей женщины. По версии следствия, 21 января между потерпевшей и обвиняемым произошла ссора. Фигурант нанес женщине несколько ударов ножом в область грудной клетки. После этого мужчина причинил повреждения двум детям. Женщина и несовершеннолетние погибли на месте происшествия.

Ранее в Марий Эл возбудили уголовное дело по факту убийства матери и двух ее детей трех и пяти лет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, подозреваемый был задержан.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Марий Эл Александру Рычкову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Диана Соловьёва

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