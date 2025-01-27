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Коммерсантъ FM
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ТАСС: главы МИДов ЕС согласились приостановить безвиз для грузинских дипломатов

Министры иностранных дел всех 27 стран—членов Евросоюза (ЕС) утвердили решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в составе ЕС.

«Да, решение утверждено большинством голосов»,— приводит ТАСС слова источника.

В конце прошлого года Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза приостановить действие упрощенного визового режима для грузинских госслужащих, дипломатов и их семей в ответ на на «жестокие репрессии» со стороны властей Грузии по отношению к протестующим. Для принятия соответствующего решения требовалось одобрение Совета Евросоюза. Ранее в ЕС предлагали полностью отменить безвизовый режим для грузинских граждан. Однако в ходе обсуждений от этой идеи отказались.

Отношения между Евросоюзом и Грузией обострились после проведения в Грузии парламентских выборов, итоги которых не признали в Европарламенте. В ответ на резолюцию ЕС премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года. За решением правящей партии последовали ежедневные протесты, для подавления которых грузинские силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Позднее, после избрания Михаила Кавелашвили президентом, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что курс страны на евроинтеграцию остается неизменным. По его мнению, вступление Грузии в ЕС к 2030 году представляется вполне реальным.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Грузия волнуется не раз».

Анастасия Домбицкая

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