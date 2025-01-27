Курс евро опустился ниже 102 руб. впервые с 11 ноября 2024 года

Курс евро к рублю на международном валютном рынке Forex опустился ниже 102 руб. впервые с 11 ноября 2024 года. Такой отметки валюта достигла в 14:05 по мск, тогда ее стоимость составила 101,92 руб. К 14:16 курс снизился до 101,8 руб. (–0,62%). В последний раз отметки меньше 102 руб. евро достигал 11 ноября 2024 года (101,67 руб.).

Согласно официальному курсу Банка России на 27 января, евро стоит 103,19 руб. Минэкономики России прогнозирует, что курс валюты к концу 2025 года будет стоить 98,7 руб., на конец 2026-го — 101 руб., а еще через год — 105 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

После того как летом под американские санкции попала Мосбиржа, курс западных валют устанавливает ЦБ на основе межбанковских торгов. На прошлой неделе курс доллара на российском рынке обновил двухмесячный минимум, опускаясь в ходе торгов ниже 98 руб./$.

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