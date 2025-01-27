Пострадавшая в ДТП на Шри-Ланке отправится в Сочи в конце января

В четверг, 30 января, пострадавшая в аварии на Шри-Ланке отправится в Сочи вместе со своей матерью, которая сейчас наблюдает за состоянием дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: издание Adaderana Фото: издание Adaderana

Инцидент произошел утром 17 января на 138-м км трассы между Белиатте и Апареккой. Автобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика. В автобусе находилось 30 пассажиров, среди которых были туристы из России. В аварии скончался водитель автобуса.

После ДТП 12 российских туристов госпитализировали с травмами в больницу базы Тангалле. Пострадавшие являются уроженцами Ставрополья и Кубани. Участники ДТП прибыли на Шри-Ланку чартерным рейсом из Сочи.

По информации посольства России на Шри-Ланке, специалисты находились в контакте с пострадавшими. Мать пострадавшей остается рядом с дочерью в больнице.

Мария Удовик