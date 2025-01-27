В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста

В еврейском общинном центре «Синагога» в Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония, посвященная памяти жертв Холокоста. Она проводится в день освобождения концлагеря Освенцим, которое произошло в 1945 году — 80 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази

Фото: Полина Щуцкая Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази

Фото: Полина Щуцкая

В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, председатель городской думы Анна Гурарий, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, председатель Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто Семен Спектор.

«Так сложилась моя судьба, что в сорок первом году я уже попал с мамой, папой и братом в фашистское гетто. Чудом остались живы. И должен вам сказать, хоть я был совершенно молодым, но я был свидетелем настоящего советского патриотизма, настоящих советских людей. Клянусь я вам в этом! И счастлив, что я вот уже прожил столько лет после Победы вместе с советскими людьми»,— рассказал господин Спектор.

Евгений Куйвашев зажег свечи в память о 6 млн погибших узниках, а раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази прочитал траурную молитву.

Напомним, в октябре прошлого года у синагоги в Екатеринбурге в память о жертвах Холокоста открылись обновленная площадь Спасения и монумент «Парящие камни». Скульптурная композиция «Парящие камни» имеет форму пламени, что олицетворяет душу человека. Согласно еврейской традиции, камни, являются символом памяти. В основании монумента находятся 10 камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто.

Полина Щуцкая