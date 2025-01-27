С «Марстроя» хотят взыскать 6,1 млн рублей по делу ремонта перехода около УдГУ

Арбитражный суд Вологодской области принял решение взыскать 6,1 млн руб. со строительной компании «Марстрой», которая сорвала капитальный ремонт подземного перехода около УдГУ в Ижевске. Почти 6 млн из них направят «Севергазбанку», который обеспечил банковскую независимую гарантию на работы. Соответствующее решение суда появилось в картотеке арбитражных дел 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее, в апреле 2024 года, эту сумму взыскали с банка в пользу Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Напомним, контракт на ремонт перехода около УдГУ разорвали с компанией «Марстрой» из Казани в августе 2023 года. Среди нарушения сроков работ называли «пьянство рабочих» и невозможность закупить необходимые ограждения. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Марстрой» сейчас внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

С того момента подземный переход около УдГУ так и не был отремонтирован. Его планируется благоустроить в 2025-2026 гг. в рамках комплексного обновления ул. Удмуртской по программе «от фасада до фасада». На эти цели выделено более 1 млрд руб.