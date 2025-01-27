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На прошлой неделе в троллейбусах и трамваях Казани выявили более 500 «зайцев»

На прошлой неделе контролеры проверили в троллейбусах и трамваях 62 023 тыс. пассажиров, среди которых было выявлено 573 безбилетника, отказавшихся оплатить проезд. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На прошлой неделе в троллейбусах и трамваях Казани выявили более 500 «зайцев»

На прошлой неделе в троллейбусах и трамваях Казани выявили более 500 «зайцев»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На прошлой неделе в троллейбусах и трамваях Казани выявили более 500 «зайцев»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В организации сообщают, что проверки оплаты проезда продолжатся.

«Своевременная оплата проезда позволяет нам обновлять подвижной состав и повышать качество обслуживания в транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе предприятия напоминают, что при неуплате за проезд штраф составит 2,5 тыс. руб., а за неоплаченный багаж придется заплатить тысячу рублей.

Артём Дергунов

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