На прошлой неделе контролеры проверили в троллейбусах и трамваях 62 023 тыс. пассажиров, среди которых было выявлено 573 безбилетника, отказавшихся оплатить проезд. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На прошлой неделе в троллейбусах и трамваях Казани выявили более 500 «зайцев»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На прошлой неделе в троллейбусах и трамваях Казани выявили более 500 «зайцев»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В организации сообщают, что проверки оплаты проезда продолжатся.

«Своевременная оплата проезда позволяет нам обновлять подвижной состав и повышать качество обслуживания в транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе предприятия напоминают, что при неуплате за проезд штраф составит 2,5 тыс. руб., а за неоплаченный багаж придется заплатить тысячу рублей.

Артём Дергунов