«Крылья Советов» прощаются с чилийским полузащитником, пропустившим сборы в Турции
Руководители футбольных клубов «Крылья Советов» и ЦСКА договорились о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Чилийский полузащитник выступал за самарскую команду с сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
Чилийский полузащитник Виктор Мендес (слева)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством "Крыльев"»,— говорится в сообщении.
«Крылья Советов» находятся на сборах в Турции. Они готовятся к возобновлению чемпионата.
О том, что Виктор Мендес не явился на клубные сборы, стало известно 17 января текущего года. Причины его неявки не установлены.