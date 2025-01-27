«Крылья Советов» прощаются с чилийским полузащитником, пропустившим сборы в Турции

Руководители футбольных клубов «Крылья Советов» и ЦСКА договорились о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Чилийский полузащитник выступал за самарскую команду с сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чилийский полузащитник Виктор Мендес (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Чилийский полузащитник Виктор Мендес (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством "Крыльев"»,— говорится в сообщении.

«Крылья Советов» находятся на сборах в Турции. Они готовятся к возобновлению чемпионата.

О том, что Виктор Мендес не явился на клубные сборы, стало известно 17 января текущего года. Причины его неявки не установлены.

Георгий Портнов