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«Крылья Советов» прощаются с чилийским полузащитником, пропустившим сборы в Турции

Руководители футбольных клубов «Крылья Советов» и ЦСКА договорились о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Чилийский полузащитник выступал за самарскую команду с сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Чилийский полузащитник Виктор Мендес (слева)

Чилийский полузащитник Виктор Мендес (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Чилийский полузащитник Виктор Мендес (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством "Крыльев"»,— говорится в сообщении.

«Крылья Советов» находятся на сборах в Турции. Они готовятся к возобновлению чемпионата.

О том, что Виктор Мендес не явился на клубные сборы, стало известно 17 января текущего года. Причины его неявки не установлены.

Георгий Портнов

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