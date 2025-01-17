Полузащитник из Чили не явился на сборы «Крыльев Советов» в Турции

Чилийский полузащитник Виктор Мендес пропустил начало учебно-тренировочного сбора «Крыльев Советов» в Турции. Причины его неявки до сих пор не установлены, хотя команда находится на связи с представителем футболиста. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Мендес

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Мендес

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в "Крыльях Советов", стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него»,— говорится в сообщении.

Команда продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. С 22 января по 23 февраля в Турции пройдут восемь контрольных матчей с участием «Крыльев Советов».

Виктор Мендес перешел в самарский футбольный клуб в сентябре 2024 года. Он выступает за команду под номером 34. В ноябре того же года чилиец был признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги по общей дистанции. В матче против ЦСКА он преодолел дистанцию, равную 12,9 тыс. м.

Также в пятницу стало известно о том, что ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) по факту заявления губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

Перед этим на встрече с сотрудником клуба глава региона узнал о долге волжан на сумму 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. В связи с этим в «Крыльях Советов» проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности, инициированная главой региона.

Георгий Портнов