МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого

МВД объявило в розыск математика и блогера Михаила Вербицкого, следует из розыскной базы ведомства. По какой статье разыскивается господин Вербицкий — не указывается. В ноябре 2024 года «РИА Новости» сообщало, что в отношении математика возбуждено дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Вербицкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: verbit.ru Михаил Вербицкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: verbit.ru

10 января Михаил Вербицкий был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным «РИА Новости», дело в отношении математика возбудили из-за призывов к нанесению ударов по территории России. О каких именно заявлениях господина Вербицкого идет речь в материалах дела — неизвестно.

Михаил Вербицкий окончил аспирантуру Гарварда в 1995 году. В разные годы преподавал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, Университете Глазго, в бельгийском Свободном университете Брюсселя, на факультете математики НИУ ВШЭ и в Токийском университете. С нулевых годов ведет блог в LiveJournal. Господин Вербицкий живет за пределами России с 2010 года. В 2023-м он рассказывал, что преподает в Национальном институте математики в Бразилии.

Полина Мотызлевская