В Казани в 2025 году планируется установить более 2 тыс. контейнеров для сбора мусора, включая 1 200 евробаков и 800 контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщил генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в 2025 году планируют установить более 2 тыс. мусорных контейнеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Казани в 2025 году планируют установить более 2 тыс. мусорных контейнеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время в городе работают 10 945 контейнерных площадок, оснащенных 30 205 емкостями для сбора отходов. Среди них — 1 944 металлических сетчатых контейнера для раздельно сортированных отходов.

Всего в 2024 году из Казани было вывезено 7,38 куб. м мусора, а татарстанский региональный оператор отходов УК «ПЖКХ» потратил 80 млн руб. из своей прибыли на вывоз строительного и растительного мусора из необорудованных для этого мест.

Влас Северин