Суд заочно приговорил экс-предправления Мастер-банка к 10 годам колонии

В Москве к десяти годам заключения приговорили бывшего председателя правления разорившегося Мастер-банка Бориса Булочника. Банкира судили заочно, так как он скрылся от следствия на Украину, откуда и приехал в Россию. Суд признал господина Булочника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 174.1 (мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК.

В ходе расследования было установлено, что «лица из числа бывших руководителей Мастер-банка с августа 2012 по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица». В общей сложности в деле набралось более 170 физлиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные займы. Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели «признаки фиктивности». Обанкроченный 16 января 2014 года банк остался должен кредиторам более 62 млрд руб.

Интересно, что отмывалось похищенное, как установили следствие и суд, путем приобретения картин Рерихов. К осужденному был удовлетворен иск АСВ на 4,458 млрд руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Банкиру подсчитали кредиты и картины».

Алексей Соковнин