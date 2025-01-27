Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола объявила об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной, который он занял в июне 2024 года. Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Черчесов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Станислав Черчесов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Федерация футбола Казахстана выразила благодарность бывшему главному тренеру и его коллективу, пожелав им дальнейших успехов в карьере. Помимо господина Черчесова сборную покинул весь тренерский состав.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей в Лиге наций UEFA. Один раз команда сыграла вничью, после чего потерпел пять поражений подряд, не забив ни одного гола. По итогам заключительного матча в лиге В команда заняла последнее место. В следующий раз сборная будет выступать в лиге С.

Станиславу Черчесову 61 год. С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018-го. Российскую сборную господин Черчесов покинул в 2020 году после неудачного выступления его команды на Чемпионате Европы по футболу. С 2021 по 2023 год занимал пост главного тренера в венгерском клубе «Ференцварош».