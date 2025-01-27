Правительство утвердило индексацию пенсий и пособий на 9,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 9,5% (.pdf). Всего индексация коснется более 40 различных выплат.

Среди пособий, которые будут проиндексированы, — ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, а также людям с инвалидностью всех трех групп.

Размер выплат увеличат и семьям с детьми, напомнил Михаил Мишустин. Так, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тыс. руб. Материнский капитал на первого ребенка достигнет 690,3 тыс. руб., а на второго и последующих — 912,2 тыс. руб. Если семья уже потратила часть маткапитала, будет проиндексирован только его остаток.

«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме»,— сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Соцвыплаты, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму, индексируются раз в год, исходя из фактического индекса потребительских цен за предшествующий год. Поначалу индексация была запланирована на уровне 7,3%, но по итогам года инфляция составила 9,52%. В прошлом году февральская индексация выплат и пособий коснулась 20 млн россиян.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».