Украинца приговорили к 20 годам за теракт на железной дороге

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил гражданина Украины Максима Тимофеева к 20 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб. по делу о подрыве локомотивов в мелитопольском депо в Запорожской области. Первые три года подсудимый проведет в тюрьме, остальной срок заключения будет отбывать в колонии строгого режима, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По версии следствия, осужденный и его соучастник в апреле 2023 года забрали самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника. Затем они проникли на территорию депо, и Тимофеев прикрепил бомбу к топливному баку локомотива. Взрыв повредил не только его, но и пассажирский вагон. Еще один локомотив злоумышленники взорвали в конце месяца, другой теракт они совершили в июне 2023 года.

Максима Тимофеева задержали 22 августа 2023 года, его подозревали в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и трех эпизодах терактов (п. «а», «в», ч. 2 ст. 205 УК РФ). Вместе с ним арестовали украинца Максима Воробьева. В октябре 2024 года Воробьева приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб.

Никита Черненко