В Мелитополе произошел взрыв в локомотивном депо

В Мелитополе произошел подрыв на территории локомотивного депо, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В происшедшем он обвинил «киевских террористов».

«Сегодня в 7:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.

Украинская сторона также сообщила о взрыве: мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем Telegram-канале, что утром в районе депо внезапно взорвался тепловоз с топливом, спасти его не удалось.

Запорожье вошло в состав России по итогам прошедшего в сентябре 2022 года референдума. Украина присоединение не признает.

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Мария Федотова