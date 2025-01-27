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Коммерсантъ FM
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«Холоп: Великолепный век» возглавил кинопрокат в России в выходные

Турецкая комедия «Холоп: Великолепный век» за прошедшие выходные собрала 108,4 млн руб. и возглавила прокат в РФ и СНГ. Предварительные данные по сборам приводит портал kinobusiness.com.

В топ-5 кассовых фильмов вошли:

  • «Холоп: Великолепный век» (108,4 млн руб.);
  • комедия «Василий» (103,2 млн руб.);
  • фэнтези «Финист. Первый богатырь» (91,3 млн руб.);
  • фэнтези «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» (82,3 млн руб.);
  • американская драма «Плохая девочка» (53 млн руб.).

«Холоп: Великолепный век» — ремейк российского фильма «Холоп». Режиссером турецкой версии стал Онур Унлю, главную роль исполнил актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь».

Минкульт сообщал, что в 2024 году объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд руб., что выше на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Из всей суммы 33 млрд руб. кассовых сборов пришлись на российское кино.

О сборах кинопроката на праздниках — в материале «Ъ FM» «Как по волшебству».

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