«Известия»: наркодилеры начали привлекать к работе закладчиками подростков

Магазины, которые продают наркотики, начали активно привлекать к работе распространителей запрещенных веществ — так называемых закладчиков — подростков от 14 до 16 лет, пишут «Известия», ссылаясь на данные в даркнете и Telegram. Снижение возрастного порога газете также подтвердил источник, связанный с рекламой в теневом интернете.

Как выясняли «Известия», для найма школьников наркодилеры покупают базы данных, которые содержат информацию о пользователях чат-ботов в Telegram, связанных с продажей запрещенных веществ. После этого они делают масштабную рассылку по контактам с предложением работать закладчиками. В объявлениях «работодатели» указывают отметку «14+» либо пишут, что принимают на работу с любого возраста. По оценкам газеты, количество пользователей, получивших такие сообщения, могло превысить 1 млн.

«Наркобизнес стремительно молодеет. Количество наркошопов растет, курьеров им постоянно не хватает: их регулярно арестовывают, многие уходят сами, опасаясь тюрьмы»,— цитирует издание собеседника, связанного с рекламой в даркнете. Снижение возрастного порога «Известия» связывают с «кадровым голодом», который испытывают запрещенные маркетплейсы. Кроме того, по российскому законодательству дети в возрасте до 16 лет не могут привлекаться к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Подробнее о наказании за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность — в публикации «Ъ» «Осторожно, дети».