Сочи входит в тройку городов по дороговизне жилья на вторичном рынке

Продажа квартиры на вторичном рынке в любом из российских городов не позволит приобрести жилье аналогичного уровня в Москве, сообщил РИА Недвижимость руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В столице средняя цена «квадрата» в этом сегменте составляет около 340 тыс. руб., а в Сочи и Ялте, которые занимают второе и третье места по дороговизне жилья, цены ниже на 20% — 290 тыс. и 270 тыс. руб. соответственно.

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«То есть при продаже средней квартиры в этих курортах придется или чуть потерять в метраже, или выбирать в столице из районов, расположенных ближе к МКАД»,— отметил господин Попов.

Цены на вторичное жилье в диапазоне 210–250 тыс. руб. за квадратный метр характерны для морских курортов (Зеленоградска, Геленджика, Алушты), Санкт-Петербурга и ближайшего Подмосковья (Реутов, Красногорск, Мытищи, Одинцово). В этих случаях переезд в Москву может потребовать сокращения числа комнат — например, обмена трехкомнатной квартиры на двухкомнатную — или выбора более доступных районов столицы, таких как Бирюлево, Капотня, Зеленоград или Новая Москва, рассказал эксперт.

В городах-миллионниках средняя стоимость жилья составляет около 130 тыс. руб. за квадратный метр. При переезде в Москву из таких городов, как Казань или Нижний Новгород, возможно сохранение площади только при выборе удаленных районов столицы.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в России — около 70 тыс. руб., что почти в пять раз дешевле, чем в Москве. Таким образом, сумма в 3,3–3,5 млн руб., вырученная за продажу жилья в среднем российском городе, в Москве вряд ли позволит приобрести даже комнату, заключил господин Попов.

Вячеслав Рыжков