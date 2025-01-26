Бастрыкин поручил разобраться с нападением группы мигрантов на петербуржцев
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации сообщений в СМИ о нападении на жителей Санкт-Петербурга группой мигрантов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Несколько иностранцев напали и избили пострадавших. В Петербурге приступили к проверке по факту произошедшего. Помимо возбуждения дела господин Бастрыкин поручил предоставить доклад.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео массовой драки.