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Бастрыкин поручил разобраться с нападением группы мигрантов на петербуржцев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации сообщений в СМИ о нападении на жителей Санкт-Петербурга группой мигрантов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько иностранцев напали и избили пострадавших. В Петербурге приступили к проверке по факту произошедшего. Помимо возбуждения дела господин Бастрыкин поручил предоставить доклад.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео массовой драки.

Татьяна Титаева

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