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В Нижневартовске во время ДТП погиб пассажир машины и четверо человек пострадали

В результате ДТП в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) погиб один из пассажиров автомобиля, пострадали четыре человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 19 января около 18:00 на улице Лопарева. По предварительным данным, 33-летний водитель Mazda не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, в результате чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai под управлением 21-летнего водителя. В аварии погиб 34-летний пассажир Mazda. Оба водителя, 37-летняя пассажирка Mazda и 61-летний пассажир Hyundai получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в Нижневартовске в результате ДТП пострадал семилетний мальчик, когда 35-летняя водитель Toyota наехала на ребенка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Ирина Пичурина

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