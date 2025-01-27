Первого замглавы миндортранса Челябинской области оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о заключении под стражу первого заместителя министра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко до 25 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сторона защиты пыталась обжаловать судебное решение и изменить меру пресечения в отношении господина Харченко на домашний арест или более мягкую. Как утверждали адвокаты, фигурант не имеет намерений скрыться и препятствовать расследованию уголовного дела. Суд не согласился с доводами апелляционного заявления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 24 декабря прошлого года Станислава Харченко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Были проведены обыски в доме и на месте работы первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области. Оперативные мероприятия, по данным СМИ, могли быть связаны с уголовным делом в отношении директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор». Взамен последний предупреждал дорожного подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов». На данный момент господин Харченко обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Виталина Ярховска