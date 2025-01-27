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Коммерсантъ FM
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«Москвичей откровенно не любят»

Дмитрий Дризе — о «высоких» доходах жителей столицы

Дискуссия Владимира Путина и Сергея Собянина о размере средней зарплаты в Москве имела широкий общественный резонанс. Отвечая на соответствующий вопрос президента, мэр столицы назвал цифры — 140-160 тыс. руб. Этот разговор вызвал много едких замечаний в социальных сетях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что неслыханное богатство москвичей — очередной миф.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В ходе заседания попечительского совета Московского государственного университета Владимир Путин поинтересовался у Сергея Собянина размером средней зарплаты в Москве. Мэр ответил: 140-160 тыс. руб. в месяц. Президент не поверил и сказал: «Да ладно? Больше».

Студенты полны зарплатных ожиданий

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в подведомственном ему храме науки получают 180 тыс. руб. Затем возникла пауза, и градоначальник настоял на своем — все-таки 160 тыс. руб. На этом сошлись. Можно рискнуть сказать, что в этом и заключался главный смысл указанного действа: нужно было показать, что отечественная наука получает достойное финансирование. Ученый зарабатывает даже больше, чем в богатой и зажиточной, как считается, Москве. Конечно же, это хорошо.

При этом указанная выше тема имела широкий общественный резонанс. Почему? Понятно, ведь можно смело сказать, что далеко не все в столице Российской Федерации получают зарплату в 160 тыс. руб. в месяц. К слову, можно поспорить, насколько это много. Не секрет, что в столице есть определенный процент граждан со сверхвысокими доходами. Они в основном и улучшают общие показатели. Кстати, неплохой способ победить бедность: просто взять и правильно посчитать — один миллионы в карман кладет, а другой едва сводит концы с концами. В среднем же получается, что все живут в относительном достатке.

Иной скажет, мол, в Москве курьеры много имеют, а мы вкалываем с высшим образованием за копейки. Господа, в этом-то и заключается принцип рыночной экономики — есть спрос, есть и доход.

Бывает, что и высшее образование не ценится. Никто вам не мешает уйти из теплого офиса, пересесть на самокат и развозить в зимний холод и летний зной товары для всех страждущих. Между тем миф о поголовном богатстве москвичей имеет весьма негативные последствия.

Граждане меняют профессии

Известно, что подобный факт крайне раздражает остальных граждан России, в результате москвичей откровенно не любят. Или завидев столичного жителя, начинают с ходу поднимать цены. И то, что эта тема подогревается искусственно и даже с самого верха, не очень правильно. Подобное чревато дальнейшим расколом в обществе. И, собственно, впору задаться вопросом: а почему бы не сделать так, чтобы в других субъектах РФ тоже много бы получали? И тогда будет у нас любовь и полное согласие. Пока же налицо желание многих граждан попасть туда, где хорошо платят, то есть в Москву, а она, как известно, не резиновая.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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