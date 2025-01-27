В Китае полицейского корги лишили премии за сон на работе

Первую в Китае собаку породы корги на службе в полиции лишили годовой премии за сон на рабочем месте и мочеиспускание в собственную миску, сообщает South China Morning Post. После недовольства в соцсетях псу по кличке Фу Цзай (Счастливчик) выдали подарочный набор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фу Цзай и его угощения

Фото: Douyin Фу Цзай и его угощения

Фото: Douyin

Корги родился 28 августа 2023 года и поступил на службу на полицейскую базу дрессировки собак в городском округе Вэйфан. Он начал работать в качестве резервного оперативника по обнаружению взрывчатых веществ в январе 2024 года, будучи четырехмесячным щенком, а в октябре его перевели на полноценную работу.

19 января 2025-го в аккаунте бюро общественной безопасности Вэйфана был опубликован ролик с Фу Цзаем. На видео говорится, что в 2024 году корги «выполнил множество заданий по обеспечению безопасности и повысил авторитет полицейских собак Вэйфана». За это его наградили красным цветком, а также несколькими лакомствами и игрушками. Однако в том же ролике сказали, что корги допустил ряд нарушений.

«Из-за вашего недавнего поведения, сна на рабочем месте и даже мочеиспускания в собственную собачью миску, нам пришлось вынести вам выговор и конфисковать ваши закуски в качестве наказания. Вы оставите себе только красный цветок»,— говорит полицейский, после чего женщина-офицер забирает у Фу Цзая еду.

После требования пользователей соцсетей вернуть собаке премию в том же аккаунте опубликовали видео, на котором Фу Цзаю вручают подарочный набор к лунному Новому году. В набор включили сельдь, тыквенный суп, разноцветные пельмени и фрикадельки из кролика.