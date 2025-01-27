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Коммерсантъ FM
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В Китае полицейского корги лишили премии за сон на работе

Первую в Китае собаку породы корги на службе в полиции лишили годовой премии за сон на рабочем месте и мочеиспускание в собственную миску, сообщает South China Morning Post. После недовольства в соцсетях псу по кличке Фу Цзай (Счастливчик) выдали подарочный набор.

Фу Цзай и его угощения

Фу Цзай и его угощения

Фото: Douyin

Фу Цзай и его угощения

Фото: Douyin

Корги родился 28 августа 2023 года и поступил на службу на полицейскую базу дрессировки собак в городском округе Вэйфан. Он начал работать в качестве резервного оперативника по обнаружению взрывчатых веществ в январе 2024 года, будучи четырехмесячным щенком, а в октябре его перевели на полноценную работу.

19 января 2025-го в аккаунте бюро общественной безопасности Вэйфана был опубликован ролик с Фу Цзаем. На видео говорится, что в 2024 году корги «выполнил множество заданий по обеспечению безопасности и повысил авторитет полицейских собак Вэйфана». За это его наградили красным цветком, а также несколькими лакомствами и игрушками. Однако в том же ролике сказали, что корги допустил ряд нарушений.

«Из-за вашего недавнего поведения, сна на рабочем месте и даже мочеиспускания в собственную собачью миску, нам пришлось вынести вам выговор и конфисковать ваши закуски в качестве наказания. Вы оставите себе только красный цветок»,— говорит полицейский, после чего женщина-офицер забирает у Фу Цзая еду.

После требования пользователей соцсетей вернуть собаке премию в том же аккаунте опубликовали видео, на котором Фу Цзаю вручают подарочный набор к лунному Новому году. В набор включили сельдь, тыквенный суп, разноцветные пельмени и фрикадельки из кролика.

Фотогалерея

Кем и где работают служебные коты

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В Государственном Эрмитаже официально работают около 50 котов, в том числе Гоген, Сезанн и Ван Гог. По одной из версий, первый кот по кличке Василий появился в Зимнем дворце еще при Петре I. Его завели для «мышей и крыс устрашения». Нынешние коты проживают в так называемом «кошачьем подвале» протяженностью почти 20 км. По словам главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, лишних котов отдают в хорошие руки, а «интервью и съемки по поводу котов [проходят] не реже, чем про Рембрандта». В январе 2024 года мультфильм «Коты Эрмитажа» признали лучшим анимационным фильмом года &lt;br> На фото: пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и кот Ахилл

В Государственном Эрмитаже официально работают около 50 котов, в том числе Гоген, Сезанн и Ван Гог. По одной из версий, первый кот по кличке Василий появился в Зимнем дворце еще при Петре I. Его завели для «мышей и крыс устрашения». Нынешние коты проживают в так называемом «кошачьем подвале» протяженностью почти 20 км. По словам главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, лишних котов отдают в хорошие руки, а «интервью и съемки по поводу котов [проходят] не реже, чем про Рембрандта». В январе 2024 года мультфильм «Коты Эрмитажа» признали лучшим анимационным фильмом года
На фото: пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и кот Ахилл

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

С мая 2023 года кот Беляш (на фото) трудится в аварийно-спасательной службе Вологды. В августе 2023 года его ненадолго отстранили от работы из-за лишнего веса после того, как питомец застрял между стеной и батареей. Но после диеты он вернулся в строй, фотографировался для соцсетей и посещал детские мероприятия

С мая 2023 года кот Беляш (на фото) трудится в аварийно-спасательной службе Вологды. В августе 2023 года его ненадолго отстранили от работы из-за лишнего веса после того, как питомец застрял между стеной и батареей. Но после диеты он вернулся в строй, фотографировался для соцсетей и посещал детские мероприятия

Фото: Группа Вконтакте «Спасатели Вологда»

Кот Семен с рождения работал в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский в Тюменской области. Он истреблял грызунов, носил специальный костюм и выходил на построения. Накануне своего четырехлетия пожарный кот погиб под колесами автомобиля. Позже по инициативе местных жителей в Тюмени поставили памятник в честь Семена

Кот Семен с рождения работал в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский в Тюменской области. Он истреблял грызунов, носил специальный костюм и выходил на построения. Накануне своего четырехлетия пожарный кот погиб под колесами автомобиля. Позже по инициативе местных жителей в Тюмени поставили памятник в честь Семена

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

С апреля 2022 года в 40-й пожарно-спасательной части поселка Ковернино Нижегородской области работает кот Тушила. Его основной обязанностью считается ловля мышей и психологическая разрядка спасателей. Но многие называют его настоящим талисманом. По легенде, после появления трехцветного Тушилы в части резко сократилось количество вызовов на пожары и происшествия

С апреля 2022 года в 40-й пожарно-спасательной части поселка Ковернино Нижегородской области работает кот Тушила. Его основной обязанностью считается ловля мышей и психологическая разрядка спасателей. Но многие называют его настоящим талисманом. По легенде, после появления трехцветного Тушилы в части резко сократилось количество вызовов на пожары и происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В январе 2024 года на всю России прославился кот Сергей, который почти три года проработал в продуктовом магазине в Зеленоградске Калининградской области. Он привлекал туристов, а коллеги называли его «сотрудником года». Питомца вывели из магазина после анонимной жалобы покупателей в Роспотребнадзор. Петицию с просьбой вернуть кота «на рабочее место» подписали не менее 16 тыс. россиян

В январе 2024 года на всю России прославился кот Сергей, который почти три года проработал в продуктовом магазине в Зеленоградске Калининградской области. Он привлекал туристов, а коллеги называли его «сотрудником года». Питомца вывели из магазина после анонимной жалобы покупателей в Роспотребнадзор. Петицию с просьбой вернуть кота «на рабочее место» подписали не менее 16 тыс. россиян

Фото: Группа Вконтакте «Кот Сергей»

Кот Мостик считался символом строительства Крымского моста. Его подбросили строителям еще котенком. После завершения строительства он назначен начальником отдела котоновостей крымского подразделения МИА «Россия сегодня»

Кот Мостик считался символом строительства Крымского моста. Его подбросили строителям еще котенком. После завершения строительства он назначен начальником отдела котоновостей крымского подразделения МИА «Россия сегодня»

Фото: vk.com / albums-106541878

Корабельный кот по кличке Сергей Иванович побывал на побережье Сирии во время средиземноморского похода ракетного крейсера «Москва». В мае 2017 года английская газета The Telegraph опубликовала его фото и отметила, что работа Сергея Ивановича гораздо опаснее, чем у котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей

Корабельный кот по кличке Сергей Иванович побывал на побережье Сирии во время средиземноморского похода ракетного крейсера «Москва». В мае 2017 года английская газета The Telegraph опубликовала его фото и отметила, что работа Сергея Ивановича гораздо опаснее, чем у котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей

Фото: Минобороны РФ

«Без кота библиотека не та» &lt;br> В Городенской сельской библиотеке Тверской области работают коты Станиславский (на фото) и Бродский. Библиотекари говорят, что после их появления читатели стали приходить чаще

«Без кота библиотека не та»
В Городенской сельской библиотеке Тверской области работают коты Станиславский (на фото) и Бродский. Библиотекари говорят, что после их появления читатели стали приходить чаще

Фото: Ольга Смирнова / Библиотека в Городне

Библиотечные коты появились еще в Древнем Египте. Изначально они спасали рукописи и книги от мышей и крыс, но сейчас все чаще работают как фотомодели для соцсетей &lt;br> На фото: кот Мурзик из Вятскополянской центральной детской библиотеки в Кировской области

Библиотечные коты появились еще в Древнем Египте. Изначально они спасали рукописи и книги от мышей и крыс, но сейчас все чаще работают как фотомодели для соцсетей
На фото: кот Мурзик из Вятскополянской центральной детской библиотеки в Кировской области

Фото: vp-biblioteki.ru

Кот Пас Музеевич Налимов считается внештатным сотрудником Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Налимовой в Республике Коми. Он сопровождает гостей во время экскурсий, а в пандемию прославился пародиями на произведения искусства под хештэгом #изоизоляция

Кот Пас Музеевич Налимов считается внештатным сотрудником Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Налимовой в Республике Коми. Он сопровождает гостей во время экскурсий, а в пандемию прославился пародиями на произведения искусства под хештэгом #изоизоляция

Фото: Национальный музей Республики Коми / Пас Налимов / vk.com

В Смоленске ловит мышей и сопровождает экскурсии по музею «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» кот Василий Теркин

В Смоленске ловит мышей и сопровождает экскурсии по музею «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» кот Василий Теркин

Фото: Смоленский государственный музей-заповедник / vk.com

Кот Федор около 15 лет проживает в петербургском Театре дождей. За эти годы он полностью истребил там грызунов, а также появлялся в спектаклях на «На дне» и «На берегах Невы». За постановками, в которых кот не работает, он наблюдает из осветительской рубки

Кот Федор около 15 лет проживает в петербургском Театре дождей. За эти годы он полностью истребил там грызунов, а также появлялся в спектаклях на «На дне» и «На берегах Невы». За постановками, в которых кот не работает, он наблюдает из осветительской рубки

Фото: Театр Дождей

Музейный кот Филимон Великолепный около семи лет считался «старшим мяучным сотрудником» научного отдела Выборгского музея заповедника. Он истреблял полевок и крыс на территории замка, фотографировался с туристами и снимался для СМИ. В марте 2023 года кот скончался на рабочем месте

Музейный кот Филимон Великолепный около семи лет считался «старшим мяучным сотрудником» научного отдела Выборгского музея заповедника. Он истреблял полевок и крыс на территории замка, фотографировался с туристами и снимался для СМИ. В марте 2023 года кот скончался на рабочем месте

Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин  /  купить фото

В Санкт-Петербурге в приемной председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова работают коты Моисей (на фото) и Франц. Моисей занимает почетный пост «советника председателя по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе», Франц считается его помощником

В Санкт-Петербурге в приемной председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова работают коты Моисей (на фото) и Франц. Моисей занимает почетный пост «советника председателя по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе», Франц считается его помощником

Фото: kgiop.gov.spb.ru

В администрации Симферополя проживает кот Филимон Филимонович Пчелкин. По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, питомец — настоящий трудоголик, он носит полосатый жилет и каждый день встречает сотрудников и посетителей администрации

В администрации Симферополя проживает кот Филимон Филимонович Пчелкин. По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, питомец — настоящий трудоголик, он носит полосатый жилет и каждый день встречает сотрудников и посетителей администрации

Фото: @filyasimf

В Санкт-Петербурге в галерее «Мансарда художников» натурщиком работает кот Шпатель. Его подобрали котенком и научили профессионально позировать юным художникам. По информации СМИ, писатель Евгений Водолазкин посвятил Шпателю рассказ «Русские спешат на помощь &quot;Титанику&quot;»

В Санкт-Петербурге в галерее «Мансарда художников» натурщиком работает кот Шпатель. Его подобрали котенком и научили профессионально позировать юным художникам. По информации СМИ, писатель Евгений Водолазкин посвятил Шпателю рассказ «Русские спешат на помощь "Титанику"»

Фото: Кот Шпатель / vk.com

В пожарной части Набережных Челнов служит кот Лафет. Он охраняет пожарные рукава и помогает спасателям справиться со стрессом

В пожарной части Набережных Челнов служит кот Лафет. Он охраняет пожарные рукава и помогает спасателям справиться со стрессом

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Чаще всего коты и кошки остаются в пожарных частях после пожаров, когда хозяева их не разыскивают &lt;br> На фото: кот Василий из пожарной части Казачинского района Красноярского края

Чаще всего коты и кошки остаются в пожарных частях после пожаров, когда хозяева их не разыскивают
На фото: кот Василий из пожарной части Казачинского района Красноярского края

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Сыктывкаре в 12-й пожарно-спасательной части проживает кот Гоша. Он охраняет гаражи от крыс и мышей, выходит на построения во время смены караула, встречает и провожает пожарные расчеты с вызовов. В мае 2023 года он вошел в состав первого кошачьего отряда МЧС «Семенычи», созданного в память о погибшем под колесам автомобиля пожарном коте Семене из Тюмени

В Сыктывкаре в 12-й пожарно-спасательной части проживает кот Гоша. Он охраняет гаражи от крыс и мышей, выходит на построения во время смены караула, встречает и провожает пожарные расчеты с вызовов. В мае 2023 года он вошел в состав первого кошачьего отряда МЧС «Семенычи», созданного в память о погибшем под колесам автомобиля пожарном коте Семене из Тюмени

Фото: МЧС Республики Коми

Кошка Матроска стала известной на всю Россию в декабре 2014 года, когда залезла в магазин морских деликатесов на территории аэропорта Владивосток и съела в витрине продукты на 63 тыс. рублей. После происшествия кошка почти два года работала талисманом хоккейного клуба «Адмирал». Но погибла из-за проблем с почками. В память о Матроске возле «Фетисов арены» поставили памятник (на фото)

Кошка Матроска стала известной на всю Россию в декабре 2014 года, когда залезла в магазин морских деликатесов на территории аэропорта Владивосток и съела в витрине продукты на 63 тыс. рублей. После происшествия кошка почти два года работала талисманом хоккейного клуба «Адмирал». Но погибла из-за проблем с почками. В память о Матроске возле «Фетисов арены» поставили памятник (на фото)

Фото: ХК «Адмирал» Владивосток

В Москве талисманом музея современного искусства «Гараж» работает кот Гараж. В местном киоске продаются магниты, зеркала и леденцы с его изображением, самого кота можно встретить внутри музея или рядом с ним — в Парке Горького. В июле 2019 года кот Гараж пропал примерно на месяц. Его активно искали не только сотрудники музея, но и пользователи соцсетей и телекорреспонденты. В итоге питомца обнаружили на передержке в Лобне (Московская область)

В Москве талисманом музея современного искусства «Гараж» работает кот Гараж. В местном киоске продаются магниты, зеркала и леденцы с его изображением, самого кота можно встретить внутри музея или рядом с ним — в Парке Горького. В июле 2019 года кот Гараж пропал примерно на месяц. Его активно искали не только сотрудники музея, но и пользователи соцсетей и телекорреспонденты. В итоге питомца обнаружили на передержке в Лобне (Московская область)

Фото: @garagecat

Во Владимирской области аниматором в Доме народного творчества и ремесел Гороховца работает кот Тихон. Он выступает в золотом костюме и короне

Во Владимирской области аниматором в Доме народного творчества и ремесел Гороховца работает кот Тихон. Он выступает в золотом костюме и короне

Фото: «Дом народного творчества и ремесел» / vk.com

Кот Бармалей считается неофициальным талисманом поисково-спасательной группы Южной группировки ВС России. В Telegram на него подписаны около 10 тыс. пользователей

Кот Бармалей считается неофициальным талисманом поисково-спасательной группы Южной группировки ВС России. В Telegram на него подписаны около 10 тыс. пользователей

Фото: @CatBarmaley

В Москве в музее-театре «Булгаковский дом» проживает кот Бегемот. В августе 2018 года его похитили, но затем вернули в музей

В Москве в музее-театре «Булгаковский дом» проживает кот Бегемот. В августе 2018 года его похитили, но затем вернули в музей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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В Государственном Эрмитаже официально работают около 50 котов, в том числе Гоген, Сезанн и Ван Гог. По одной из версий, первый кот по кличке Василий появился в Зимнем дворце еще при Петре I. Его завели для «мышей и крыс устрашения». Нынешние коты проживают в так называемом «кошачьем подвале» протяженностью почти 20 км. По словам главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, лишних котов отдают в хорошие руки, а «интервью и съемки по поводу котов [проходят] не реже, чем про Рембрандта». В январе 2024 года мультфильм «Коты Эрмитажа» признали лучшим анимационным фильмом года
На фото: пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и кот Ахилл

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

С мая 2023 года кот Беляш (на фото) трудится в аварийно-спасательной службе Вологды. В августе 2023 года его ненадолго отстранили от работы из-за лишнего веса после того, как питомец застрял между стеной и батареей. Но после диеты он вернулся в строй, фотографировался для соцсетей и посещал детские мероприятия

Фото: Группа Вконтакте «Спасатели Вологда»

Кот Семен с рождения работал в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский в Тюменской области. Он истреблял грызунов, носил специальный костюм и выходил на построения. Накануне своего четырехлетия пожарный кот погиб под колесами автомобиля. Позже по инициативе местных жителей в Тюмени поставили памятник в честь Семена

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

С апреля 2022 года в 40-й пожарно-спасательной части поселка Ковернино Нижегородской области работает кот Тушила. Его основной обязанностью считается ловля мышей и психологическая разрядка спасателей. Но многие называют его настоящим талисманом. По легенде, после появления трехцветного Тушилы в части резко сократилось количество вызовов на пожары и происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В январе 2024 года на всю России прославился кот Сергей, который почти три года проработал в продуктовом магазине в Зеленоградске Калининградской области. Он привлекал туристов, а коллеги называли его «сотрудником года». Питомца вывели из магазина после анонимной жалобы покупателей в Роспотребнадзор. Петицию с просьбой вернуть кота «на рабочее место» подписали не менее 16 тыс. россиян

Фото: Группа Вконтакте «Кот Сергей»

Кот Мостик считался символом строительства Крымского моста. Его подбросили строителям еще котенком. После завершения строительства он назначен начальником отдела котоновостей крымского подразделения МИА «Россия сегодня»

Фото: vk.com / albums-106541878

Корабельный кот по кличке Сергей Иванович побывал на побережье Сирии во время средиземноморского похода ракетного крейсера «Москва». В мае 2017 года английская газета The Telegraph опубликовала его фото и отметила, что работа Сергея Ивановича гораздо опаснее, чем у котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей

Фото: Минобороны РФ

«Без кота библиотека не та»
В Городенской сельской библиотеке Тверской области работают коты Станиславский (на фото) и Бродский. Библиотекари говорят, что после их появления читатели стали приходить чаще

Фото: Ольга Смирнова / Библиотека в Городне

Библиотечные коты появились еще в Древнем Египте. Изначально они спасали рукописи и книги от мышей и крыс, но сейчас все чаще работают как фотомодели для соцсетей
На фото: кот Мурзик из Вятскополянской центральной детской библиотеки в Кировской области

Фото: vp-biblioteki.ru

Кот Пас Музеевич Налимов считается внештатным сотрудником Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Налимовой в Республике Коми. Он сопровождает гостей во время экскурсий, а в пандемию прославился пародиями на произведения искусства под хештэгом #изоизоляция

Фото: Национальный музей Республики Коми / Пас Налимов / vk.com

В Смоленске ловит мышей и сопровождает экскурсии по музею «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» кот Василий Теркин

Фото: Смоленский государственный музей-заповедник / vk.com

Кот Федор около 15 лет проживает в петербургском Театре дождей. За эти годы он полностью истребил там грызунов, а также появлялся в спектаклях на «На дне» и «На берегах Невы». За постановками, в которых кот не работает, он наблюдает из осветительской рубки

Фото: Театр Дождей

Музейный кот Филимон Великолепный около семи лет считался «старшим мяучным сотрудником» научного отдела Выборгского музея заповедника. Он истреблял полевок и крыс на территории замка, фотографировался с туристами и снимался для СМИ. В марте 2023 года кот скончался на рабочем месте

Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин  /  купить фото

В Санкт-Петербурге в приемной председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова работают коты Моисей (на фото) и Франц. Моисей занимает почетный пост «советника председателя по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе», Франц считается его помощником

Фото: kgiop.gov.spb.ru

В администрации Симферополя проживает кот Филимон Филимонович Пчелкин. По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, питомец — настоящий трудоголик, он носит полосатый жилет и каждый день встречает сотрудников и посетителей администрации

Фото: @filyasimf

В Санкт-Петербурге в галерее «Мансарда художников» натурщиком работает кот Шпатель. Его подобрали котенком и научили профессионально позировать юным художникам. По информации СМИ, писатель Евгений Водолазкин посвятил Шпателю рассказ «Русские спешат на помощь "Титанику"»

Фото: Кот Шпатель / vk.com

В пожарной части Набережных Челнов служит кот Лафет. Он охраняет пожарные рукава и помогает спасателям справиться со стрессом

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Чаще всего коты и кошки остаются в пожарных частях после пожаров, когда хозяева их не разыскивают
На фото: кот Василий из пожарной части Казачинского района Красноярского края

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Сыктывкаре в 12-й пожарно-спасательной части проживает кот Гоша. Он охраняет гаражи от крыс и мышей, выходит на построения во время смены караула, встречает и провожает пожарные расчеты с вызовов. В мае 2023 года он вошел в состав первого кошачьего отряда МЧС «Семенычи», созданного в память о погибшем под колесам автомобиля пожарном коте Семене из Тюмени

Фото: МЧС Республики Коми

Кошка Матроска стала известной на всю Россию в декабре 2014 года, когда залезла в магазин морских деликатесов на территории аэропорта Владивосток и съела в витрине продукты на 63 тыс. рублей. После происшествия кошка почти два года работала талисманом хоккейного клуба «Адмирал». Но погибла из-за проблем с почками. В память о Матроске возле «Фетисов арены» поставили памятник (на фото)

Фото: ХК «Адмирал» Владивосток

В Москве талисманом музея современного искусства «Гараж» работает кот Гараж. В местном киоске продаются магниты, зеркала и леденцы с его изображением, самого кота можно встретить внутри музея или рядом с ним — в Парке Горького. В июле 2019 года кот Гараж пропал примерно на месяц. Его активно искали не только сотрудники музея, но и пользователи соцсетей и телекорреспонденты. В итоге питомца обнаружили на передержке в Лобне (Московская область)

Фото: @garagecat

Во Владимирской области аниматором в Доме народного творчества и ремесел Гороховца работает кот Тихон. Он выступает в золотом костюме и короне

Фото: «Дом народного творчества и ремесел» / vk.com

Кот Бармалей считается неофициальным талисманом поисково-спасательной группы Южной группировки ВС России. В Telegram на него подписаны около 10 тыс. пользователей

Фото: @CatBarmaley

В Москве в музее-театре «Булгаковский дом» проживает кот Бегемот. В августе 2018 года его похитили, но затем вернули в музей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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