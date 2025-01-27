Вэнс: США не выиграли ни одну войну за последние 40 лет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что назначение экс-ведущего Fox News Пита Хегсета на пост шефа Пентагона необходимо для решения проблем в американских вооруженных силах. Он отметил, что за последние 40 лет США вели много войн, однако не выиграли ни одной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

В интервью CBS господина Вэнса спросили, сможет ли бывший телеведущий, против назначения которого выступили многие сенаторы, успешно руководить оборонным ведомством. Вице-президент в ответ сказал, что господин Хегсет — «разрушитель шаблонов» и что «большие перемены» в работе Пентагона сейчас необходимы.

«Если подумать обо всех этих двухпартийных голосованиях, мы должны спросить себя: что они нам дали? Они дали нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной за все время моей жизни. Они дали нам армию с серьезным кадровым кризисом, проблемами с закупочными ценами, из-за чего мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, возникает ужасный перерасходы средств, поставки задерживаются»,— перечислил Джей Ди Вэнс.

Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона 25 января. Однако в ходе голосования голоса распределились поровну — 50 за и 50 против, и решающий голос в его поддержку отдал вице-президент США. Часть сенаторов считает, что у господина Хегсета недостаточно опыта для такой должности. Кроме того, в 2017 году он оказался в центре скандала, связанного с подозрением в насильственных действиях сексуального характера.

О назначениях в администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделал оргвыводы».