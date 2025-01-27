Андрей Панферов покинет новосибирское заксобрание на сессии 30 января

Законодательное собрание Новосибирской области досрочно прекратит депутатские полномочия первого вице-спикера Андрея Панферова. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня ближайшей сессии регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заседание состоится 30 января. В проекте решения говорится о досрочном прекращении полномочий господина Панферова и освобождении его от государственной должности первого заместителя председателя заксобрания.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года областной парламент выдвинул Андрея Панферова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. После этого его кандидатура должна была пройти утверждение в аппарате бизнес-омбудсмена РФ.

Довыборы в округе №1, от которого депутат был избран в 2020 году, проводиться уже не будут, поскольку до очередных выборов в заксобрание в сентябре 2025-го остается менее года. Андрей Панферов проработал депутатом заксобрания 20 лет.

Валерий Лавский