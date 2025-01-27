Товарные знаки сети «Дядя Денер» повторно продают по цене втрое ниже стартовой

Конкурсный управляющий ООО «Дядя Денер», развивавшего в Сибири сеть кафе быстрого питания, в рамках процедуры банкротства повторно выставил на торги торговые знаки. Речь идет о таких ТМ, как «Рубака парень», «Дядя Денер», «Рубака» и др. Предыдущий аукцион, назначенный на июнь 2024 года, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Согласно документам, размещенным на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ), начальная цена установлена в размере 376,5 тыс. руб. (без учета НДС). Первоначально стартовая цена составляла 1,3 млн руб. (без учета НДС). Заявки принимаются по 21 апреля. Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов».

Компания была признана банкротом в июне 2023 года. На тот момент в реестр требований кредиторов должника включены требования на 192,7 млн руб.

Лолита Белова