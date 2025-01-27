Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Товарные знаки сети «Дядя Денер» повторно продают по цене втрое ниже стартовой

Конкурсный управляющий ООО «Дядя Денер», развивавшего в Сибири сеть кафе быстрого питания, в рамках процедуры банкротства повторно выставил на торги торговые знаки. Речь идет о таких ТМ, как «Рубака парень», «Дядя Денер», «Рубака» и др. Предыдущий аукцион, назначенный на июнь 2024 года, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Согласно документам, размещенным на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ), начальная цена установлена в размере 376,5 тыс. руб. (без учета НДС). Первоначально стартовая цена составляла 1,3 млн руб. (без учета НДС). Заявки принимаются по 21 апреля. Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов».

Компания была признана банкротом в июне 2023 года. На тот момент в реестр требований кредиторов должника включены требования на 192,7 млн руб.

Лолита Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...