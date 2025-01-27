За сутки в Свердловской области произошло 22 пожара

В Свердловской области 26 января спасатели ликвидировали 22 пожара — 73% пожаров произошло в жилом секторе, были спасены два человека, один пострадал, сообщили в региональном МЧС. Кроме того, они реагировали на одно ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На ул. Рокицанская в Богдановиче произошло возгорание на 6 кв. м частной конюшни. Владелец получил ожоги, но животные не пострадали. Пожар был ликвидирован за семь минут с участием шести пожарных и двух единиц техники.

В поселке Первомайский в результате короткого замыкания электропроводки два дома и надворные постройки на ул. Зеленая были повреждены пожаром на площади 142 кв. м. Пожар потушили за час, привлекая 13 спасателей и три единицы техники.

На проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле сгорело домашнее имущество в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, площадь возгорания составила 7 кв. м. Спасатели вывели двух человек с помощью спасустройств. На пожаре работали 12 пожарных и пять единиц техники, его потушили за 10 минут. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В поселке Белореченском сгорели баня и гараж на площади 51 кв. м из-за несоблюдения правил эксплуатации печи. Пожар ликвидировали за 29 минут с привлечением пяти пожарных и трех единиц техники.

В пятиэтажном доме на ул. 4-й Пятилетки в Тавде в результате поджога огнем был поврежден вход в квартиру — возгорание потушили до прибытия пожарных.

Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, в Свердловской области за предыдущие сутки 25 января произошло 23 пожара — при этом при пожаре в Первоуральске один человек погиб, а 26% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Ирина Пичурина