В Свердловской области произошло 23 пожара за сутки, один человек погиб

В Свердловской области за минувшие сутки 25 января произошло 23 пожара. Как сообщили в региональном МЧС, при пожаре в Первоуральске один человек погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар произошел на ул. Ватутина на площади 4 кв.м. в квартире на пятом этаже. Возгорание удалось потушить за 30 минут. «В квартире отсутствовал пожарный извещатель, который мог предупредить о пожаре и спасти жизнь. Причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки крупный пожар произошел в Каменск-Уральске на ул. Пугачева на площади 20 кв.м. Из здания эвакуировали 38 человек, включая пятерых детей. В Горном Щите на ул. Октябрьская горели тюки сена и частная баня на площади 170 кв. м. Спасатели эвакуировали четыре человека, включая двух детей.

В Екатеринбурге на ул. Крауля в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома горело домашнее имущество на площади 6 кв.м. В результате пострадал один человек.

Подчеркивается, что 26% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, 6% из-за короткого замыкания электропроводки, 6% в результате поджога.

Мария Шараева