Гурманские будни

Гений чистой красоты

Настоящий рекордсмен по темпам открытия люксовых ресторанов — Lucky Group — открыл японский fine dining в переулке возле Остоженки. Kiyomi (яп. «чистая красота», или «красота и изящество») с окнами в пол изнутри похож на красивую шкатулку и достоен детального рассмотрения.

Интерьер создавали «придворные» дизайнеры группы Design Aid, сочинив пространство, в котором японская культура представлена через европейскую оптику. Монохромные осенние оттенки, тонкие фактуры, панно, расписанное вручную по золоту, создают атмосферу, где переплетаются традиции и современность. Зал украшает живопись Никиты Паречина, а в интимной атмосфере черного бара можно увидеть картины Натальи Таранцевой. Зал сливается с кухней, создавая ощущение, что каждый элемент здесь не просто украшение, а важная часть общей концепции.

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Меню от Артемия Лопатина (Jun) и Павла Анненкова охватывает все возможное разнообразие японской кухни в, пусть, не самом аутентичном ее виде, но это та авторская Япония, которую должны принять на ура взыскательные жители «золотой мили».

В частности, Лопатин привез 120 кг разнообразной японской посуды ручной работы. Например, на вашем столе появится золотой стаканчик с кисточкой и соевым соусом. Кисточкой предлагают смазывать толстые ровные кусочки свежей рыбы — сашими или роллы. В Японии минимально окунают свежую рыбу и роллы в соус, чтобы почувствовать вкус свежих продуктов.

В разделе аперитивных закусок — небольшие порции, которые хороши, пока вы ожидаете основное блюдо. Например, хрустящий рис с лососем — три штучки «на укус», где тартар из лосося на рисовых чипсах, обжаренных во фритюре, подается с красной икрой и шисо. Или «вагю сукияки», где ломтики премиальной японской говядины подаются с маринованным желтком и тофу. Рекомендуется обильно макать мясо в желток, за счет чего оно приобретает большую жирность и кремовость. Закуска сашими Kiyomi — сибас в стиле знаменитого ресторана Nobu — хит для тех, кто не ест продукт без минимальной термической обработки: тонкие слайсы рыбы ошпарены маслом, подаются с юдзу, соевым соусом и имбирем. Торо тартар из самой жирной части тунца подается с джемом из нори и еще несколькими пикантными ингредиентами. К нему подадут маленькую деревянную ложку, чтобы было удобно есть.

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На горячее можно заказать блюдо на гриле робата или из основных блюд — сладковатый сибас, который пять дней маринуется в мисо и подается в листе магнолии по японской традиции. В разделе роллов: разнообразные авторские позиции, вроде ролла «тунец футомаки», который представляет собой ролл широкого диаметра с двумя частями тунца, заворачивающимися не в лист нори, а в тонкий слайс дайкона. Шеф-кондитер Лена Набиуллина продолжает японскую тему, предлагая десерты на основе матчи, пасты мисо и риса. Барная карта, продуманная шеф-барменом Максимом Гореликом и бар-менеджером Данилом Рединым, охватывает восемь регионов Японии, от лавандовых полей Хоккайдо до тропиков Кюсю. Уникальные сочетания саке, женепи, бергамота, груши и лайма — не просто напитки, а опыт, который еще глубже погрузит вас в культуру Японии.

Пожарский переулок, дом 15 вс-чт, с 12:00 до 00:00 пт-сб, с 12:00 до 02:00

Китайский Новый год в «Китайской грамоте»

28 и 29 января рестораны «Китайская грамота» Александра Раппопорта на Сретенке и Рублевке подготовили яркую программу, приуроченную к празднованию Нового года по лунному календарю. В эти дни они обещают превратить традиционные ужины в настоящее гастрономическое и культурное шоу. Гостей ждут гала-ужины, в ходе которых атмосфера будет наполнена настроением Поднебесной. Приглашенная из Китая певица, создавая аутентичную атмосферу, исполнит музыкальные композиции, а каллиграф напишет иероглифами каждому желающему персонализированные пожелания счастья и процветания. Гастрономическая программа также обещает быть насыщенной. За 11 лет существования проекта «Китайская грамота» его меню приобрело множество поклонников, а блюда, ставшие визитной карточкой заведения, займут центральное место на праздничных столах.

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Среди них: черные утиные яйца с сыром тофу, цыпленок по-сычуаньски, хрустящий угорь с баклажаном в чесночном соусе, «рваная» говядина с карамелизированной морковью, димсамы. Для любителей еще более насыщенных вкусов предложат блюда кантонской кухни в виде томленого гуся в пряном бульоне и жареные бараньи ребрышки с китайскими специями. Не менее ярким элементом праздника станет лотерея, в рамках которой гости смогут выиграть призы. Главный — чековая книжка на посещение всех ресторанов Александра Раппопорта в течении года.

Сретенка улица, дом 1 Одинцовский район, деревня Барвиха, дом 114, строение 2 Начало ужинов в 19.00

Ольга Карпова