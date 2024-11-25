Гурманские будни

«Кухня бедных» для богатых

На одной из тихих улочек Хамовников ресторанная группа Fitz Gastro Project открыла Fiorentini bistro — гастрономический проект, посвященный тосканской кухне. Шеф-поваром стал Андрей Хохлов (сочинский «Яблоки печем» и московский Folk), а за концепцией и меню стоит бренд-шеф Александр Ермаков, не один год проработавший с известным виноделом Павлом Швецом, учившийся в Италии и много путешествовавший. В его почерке чувствуются стабильный вкус и отличное знание материала. Тосканская кухня проста и основана на использовании самых базовых, но качественных продуктов. Ее часто называли «кухней бедных» из-за того, что Тоскана была сельской и неимущей. Тем не менее она яркий пример того, как из скромных ингредиентов можно создать блюда, насыщенные вкусом. Очень кстати открытие накануне сезона холодов: в тосканской кухне много блюд плотных и зимних, буквально согревающих изнутри.

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В Fiorentini уделили внимание обработке продуктов. На кухне поселились пекарская печь, огромный гриль и камера сухого вызревания. Меню начинается с хлеба, который печет шеф-пекарь Алексей Кушнир. Традиционный тосканский несоленый хлеб pane toscana подается с тапенадой из оливок и маслом с вялеными томатами. Традиционная закуска лардо ди колонната (аналог сала) зреет в мраморных ваннах несколько месяцев и является квинтэссенцией гастрономического минимализма: невероятно мягкие, тающие во рту кусочки подаются со специями и оливками. Сардины собственного посола в соусе тоннато подаются на брусочках молочного хлеба, а баклажан «Пармиджано» на собственный манер — в панировке и томатном соусе из перетертых томатов-гриль и стружкой из пармезана. Собственного приготовления паста ригате с томатным густым соусом, анчоусами и страчателлой относится к прочной итальянской классике. «Открытая лазанья» из яичной пасты готовится с рагу из тушеной в красном вине утки и не запекается, начинка и пласты укладываются слоями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Средиземноморская барабулька Бакладжаны на гриле, маринованный виноград, топинада из оливок Томленая шея ягненка, красная капуста, полента Консоме из говядины, равиоли Папарделле, страчателла, анчоусы Буратта, тапенад, анчоусы Цыпленок Spritz’s Ornella Hugo spritz's Bellini Следующая фотография 1 / 10 Средиземноморская барабулька Бакладжаны на гриле, маринованный виноград, топинада из оливок Томленая шея ягненка, красная капуста, полента Консоме из говядины, равиоли Папарделле, страчателла, анчоусы Буратта, тапенад, анчоусы Цыпленок Spritz’s Ornella Hugo spritz's Bellini

Рибай выдерживается в камере сухого вызревания, а затем готовится на открытом огне. Яркое блюдо и классическое сочетание черной капусты кавола нера с томленой шеей ягненка на подушке из поленты — это мастерская игра текстур, где жирное и кислое, мягкое и хрустящее дополняют друг друга. В винной карте основное внимание также уделено Тоскане, где можно найти редкие экземпляры. Дизайн заведения создан студией Just Interiors с вплетением винтажных элементов: старинного резного дубового буфета и плитки XIX века с типичными тосканскими узорами на потолке.

Льва Толстого улица, дом 23, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 23:00

Французский ужин с шампанским

В среду, 27 ноября, ресторан «Рыба мечты» продолжит осеннюю программу французским эногастрономическим ужином. Шеф-повар Александр Селезнев и сомелье Борис Литвинов подготовили для гостей яркие блюда и интересные игристые вина. Ужин начнется с двух amuse-bouche: хамона из тунца и паштета из краба с хересом. Следом подадут дуэт гребешка и трубача с манго и маракуйей, а также сибаса с томатом и кимчи, которые идеально подчеркнут креман от Jean-Baptiste Adam. В дальнейшем вечер станет еще более изысканным: трубач с картофелем и лисичками в сопровождении Champagne Gruet Rose, улитки в пяти вариантах и черная треска с перцем рамиро, а завершит ужин хрустящий шампань от Saint Germain de Crayes.

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Стоимость участия — 10 тыс. руб. Садовническая улица, дом 57, строение 1 Начало ужина в 19:00

Высокий гастрономический словарь «Коммерсантъ Стиль»: шисо

Листья японской травы шисо часто используются в азиатской кухне. Они имеют вкус, который сочетает ноты мяты, базилика и аниса. Шисо существует в двух вариантах: зеленом и фиолетовом. Зеленые листья имеют более мягкий вкус, в то время как фиолетовые обладают выраженной остротой и пряностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Листья японской травы шисо

Фото: Getty Images Листья японской травы шисо

Фото: Getty Images

В гастрономии листья шисо применяют как гарнир, ароматизатор или основу для различных блюд. Их добавляют в суши, сашими и роллы, придавая блюдам свежесть и аромат. В Японии шисо используется для обертывания рыбы и в качестве гарнира к жареным морепродуктам. В Корее листья шисо кладут в кимчи, а также используют в различных соусах и маринадах. Шисо распространено в ресторанах высокой кухни. Например, в Narisawa в Токио (две звезды Michelin) листья шисо используются для ароматизации блюд, подаваемых в формате дегустационного меню. В Momofuku Ko в Нью-Йорке листья шисо можно встретить в разных сочетаниях: в качестве дополнения к рыбе или мясным блюдам. Надо отметить, что в этих заведениях шисо используется не только как элемент вкуса, но и как декоративный компонент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Салат-ролл с шисо и авокадо с кремом на основе шисо и васаби в ресторане Amber Тартар из лосося с листьями шисо, обжаренными в темпуре в ресторане Simach Следующая фотография 1 / 2 Салат-ролл с шисо и авокадо с кремом на основе шисо и васаби в ресторане Amber Тартар из лосося с листьями шисо, обжаренными в темпуре в ресторане Simach

В Москве шеф Amber Андрей Каширин готовит салат-ролл с шисо и авокадо, где свежий букет зелени дополнен кремом на основе шисо и васаби. Шеф Simach Андрей Каплунов делает тартар из лосося с листьями шисо, обжаренными в темпуре.

Ольга Карпова