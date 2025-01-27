В Казани здание общежития КНИТУ-КАИ в центре лишат статуса госохраны

Здание студенческого общежития КНИТУ-КАИ в Казани на пересечении улиц Большой Красной и Япеева собираются лишить статуса охраняемого объекта. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Общежитию, рассчитанному на 383 студента, хотят присвоить статус «ценного градоформирующего объекта».

Здание было построено в 1935–1937 годах по проекту архитектора И. Е. Чернядьева.

Согласно документу, советская архитектурная постройка сочетает в себе элементы модерна, конструктивизма и неоклассицизма.

24 января глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роман Рыбало предложил признать объектом охраны чак-чак.

Дарья Сайфиева