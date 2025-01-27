Средний размер потребкредита в Петербурге в декабре составил почти 188 тыс. рублей

В последнем месяце 2024 года в Санкт-Петербурге средний размер выданных потребительских кредитов составил 187,7 тыс. рублей. В целом по стране показатель был на уровне 140,2 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер потребкредита по России в декабре стал самым низким значением за 2024 год. Аналитики заметили, что показатель становится меньше шесть месяцев подряд.

Лидерство в списке регионов у Москвы, там в конце прошлого года выдавали в среднем 218,6 тыс. рублей. Петербург занял второе место, а третье у Ханты-Мансийского АО —182,7 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВТБ в 2024 году выдал петербуржцам автокредиты на сумму 37,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева