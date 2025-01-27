Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средний размер потребкредита в Петербурге в декабре составил почти 188 тыс. рублей

В последнем месяце 2024 года в Санкт-Петербурге средний размер выданных потребительских кредитов составил 187,7 тыс. рублей. В целом по стране показатель был на уровне 140,2 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер потребкредита по России в декабре стал самым низким значением за 2024 год. Аналитики заметили, что показатель становится меньше шесть месяцев подряд.

Лидерство в списке регионов у Москвы, там в конце прошлого года выдавали в среднем 218,6 тыс. рублей. Петербург занял второе место, а третье у Ханты-Мансийского АО —182,7 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВТБ в 2024 году выдал петербуржцам автокредиты на сумму 37,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...