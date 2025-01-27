Бастрыкин проконтролирует расселение жильцов из ветхого дома в Серове

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку свердловским СКР нарушений прав жильцов аварийного дома в Серове (Свердловская область), которым отказывают в досрочном расселении, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно обращению жильцов о проблемах в двухэтажном деревянном доме 1946 года постройки, физический износ здания составляет 74%, а несущая стена продолжает разрушаться. В январе этого года рядом с ним обрушился столб линии электропередач, разбив окно одной из квартир, где живет семья с ребенком.

Жильцы неоднократно обращались в компетентные органы по поводу выдачи новых квартир, но дом признали аварийным только в июне прошлого года, а расселение запланировано не ранее 2029 года.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования после обращения жильцов аварийного дома 1930 года постройки на ул. Парковая в Серове из-за нерасселения.

Ирина Пичурина