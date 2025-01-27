Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что прошедшие президентские выборы стали самыми спокойными за всю историю страны. По его словам, нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано.

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Он также поблагодарил соотечественников за правопослушное поведение. «Несмотря на то что из-за границы пытаются исказить ситуацию — таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было!» — сказано в сообщении пресс-службы МВД республики.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. За него проголосовало 86,82% белорусов. Итоговая явка на выборах составила 85,7%.

В Евросоюзе заявили, что не считают прошедшие выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерены продолжать вводить санкции против Минска. В январе Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Подробнее о выборах в республике — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Фотогалерея

Выборы президента в Белоруссии

Предыдущая фотография
Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...