Глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что прошедшие президентские выборы стали самыми спокойными за всю историю страны. По его словам, нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Он также поблагодарил соотечественников за правопослушное поведение. «Несмотря на то что из-за границы пытаются исказить ситуацию — таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было!» — сказано в сообщении пресс-службы МВД республики.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. За него проголосовало 86,82% белорусов. Итоговая явка на выборах составила 85,7%.

В Евросоюзе заявили, что не считают прошедшие выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерены продолжать вводить санкции против Минска. В январе Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Подробнее о выборах в республике — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».