Хинштейн сообщил об обстреле деревни Гирьи в курском приграничье

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли деревню Гирьи Беловского района. По его данным, пострадавших нет. В результате атаки повреждения получили четыре жилых дома, во всех из них выбиты окна, в двух повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей.

Господин Хинштейн отметил, что деревня Гирьи входит в серую зону, однако глава Беловского района выехал на место и осмотрел повреждения. По словам врио губернатора, в ближайшее время во всех домах закроют тепловой контур. Жителям также предложили провести капитальный ремонт за счет администрации или получить сертификат на новое жилье, поскольку деревня входит в список для бескомиссионной выдачи сертификатов.

С августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. Накануне, 25 января, Александр Хинштейн встретился с жителями трех приграничных районов Курской области. В том числе он обсудил с жителями вопрос введения комендантского часа для приграничных районов.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».