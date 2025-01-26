ХК «Сочи» проиграл «Северстали» в матче 48-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду в серии буллитов уступил «Северстали». Матч закончился со счетом 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

На 23-й минуте сочинцы открыли счет в матче, когда отличился Артур Тянулин. На 26-й минуте Тимур Хафизов забил вторую шайбу для «Сочи». Через четыре минуты канадский защитник «Северстали» Марк Барберио сократил отставание в счете. В последней десятиминутке гости сравняли счет после дубля Давида Думбадзе. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:4.

После 48 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре сочинские хоккеисты встретятся 28-го января на родном льду с «Торпедо».

Евгений Леонтьев