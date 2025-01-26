Пермяк победил в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Пятый этап Кубка России по биатлону проходит в эти дни в Ярославской области. Сегодня состоялся большой мужской масс-старт на 15 километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минспорта Пермского края Фото: минспорта Пермского края

Победителем гонки стал Даниил Усов из Пермского края, преодолевший дистанцию за 36 минут 39,5 секунды. Спортсмен допустил один промах на четырех огневых рубежах. Это не первый успех прикамского спортсмена на этапах Кубка, но в общем зачете он пока идет на 19 месте.

Как сообщает краевое Минспорта, в ТОП-10 масс –старта вошел еще один прикамский биатлонист — Иван Колотов. Он финишировал девятым.