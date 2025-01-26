Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

Александр, сын российского фигуриста Евгения Плющенко, выиграл на соревнованиях по фигурному катанию, которые проходили в Красногорске. Он был единственным участником среди юношей с первым спортивным разрядом, написано на сайте соревнований.

Слева направо: фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко и тренер Алексей Мишин

Слева направо: фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко и тренер Алексей Мишин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Слева направо: фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко и тренер Алексей Мишин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

12-летний юноша, который имеет прозвище Гном Гномыч, набрал 54,05 балла за короткую программу и 106,64 за произвольную, в сумме — 160,69 балла. Он не единственный, кто на этих соревнованиях выступал без соперников. Дмитрий Христинюк и Муян Лю также получили первые места в своих категориях. При этом среди девочек на этих соревнованиях участниц было гораздо больше.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступилась за сына двукратного олимпийского чемпиона. В интервью ТАСС она заявила, что юноша не виноват в том, что у него не было конкурентов. «Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет — не мое дело, а дело организаторов»,— сказала госпожа Тарасова.

Александр Плющенко стал широко известен благодаря своим родителям, которые завели своему ребенку блог в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В 2020 году юный Александр заявлял, что ему не нравится роль блогера, а его цель — превзойти своего отца на льду. В интервью Sports.ru он говорил, что аккаунт ведет его мать, продюсер Яна Рудковская.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...