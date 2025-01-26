Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

Александр, сын российского фигуриста Евгения Плющенко, выиграл на соревнованиях по фигурному катанию, которые проходили в Красногорске. Он был единственным участником среди юношей с первым спортивным разрядом, написано на сайте соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко и тренер Алексей Мишин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Слева направо: фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко и тренер Алексей Мишин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

12-летний юноша, который имеет прозвище Гном Гномыч, набрал 54,05 балла за короткую программу и 106,64 за произвольную, в сумме — 160,69 балла. Он не единственный, кто на этих соревнованиях выступал без соперников. Дмитрий Христинюк и Муян Лю также получили первые места в своих категориях. При этом среди девочек на этих соревнованиях участниц было гораздо больше.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступилась за сына двукратного олимпийского чемпиона. В интервью ТАСС она заявила, что юноша не виноват в том, что у него не было конкурентов. «Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет — не мое дело, а дело организаторов»,— сказала госпожа Тарасова.

Александр Плющенко стал широко известен благодаря своим родителям, которые завели своему ребенку блог в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В 2020 году юный Александр заявлял, что ему не нравится роль блогера, а его цель — превзойти своего отца на льду. В интервью Sports.ru он говорил, что аккаунт ведет его мать, продюсер Яна Рудковская.