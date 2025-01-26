Прокуратура начала проверку из-за ДТП с участием автобуса в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области началу проверку по факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. Авария произошла в Мартыновском районе утром 26 января. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров», — сказано в сообщении.

В настоящее время ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехал прокурор Мартыновского района Александр Маслаков. По итогам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Как сообщал «Ъ-Ростов», авария произошла на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон по обочине, задел неасфальтированную часть дороги. В результате машина столкнулась с Kia Rio. После этого Lada Priora выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

Семь пассажиров автобуса пострадали и были доставлены в больницу. Водитель и пассажир Lada Priora погибли не месте.

Анастасия Казуков