Лыжница из Татарстана завоевала золото на Кубке России

Татарстанская спортсменка Наталья Терентьева заняла первое место в индивидуальной гонке классическим стилем на этапе «ФосАгро Кубка России» в Ижевске. Об этом сообщило Минспорта Татарстана.

Наталья Терентьева преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 54,1 секунды.

Среди мужчин золото в лыжной гонке взял спортсмен из Татарстана Александр Большунов.

Также два представителя татарстанской сборной Анастасия Фалеева и Денис Филимонов получили бронзовые медали.

В пятом этапе Кубка России, который проходил в Казани, татарстанская спортсменка Дарья Непряева заняла первое место на гонке в скиатлоне.

Дарья Сайфиева