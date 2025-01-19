Спортсменка из Татарстана победила в гонке по скиатлону на Кубке России

Татарстанская спортсменка Дарья Непряева заняла первое место на гонке в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает комитет физической культуры и спорта Казани.

Она преодолела дистанцию 210 км за 51,06 секунды.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в казанском посёлке Мирный с 15 по 19 января. Спортсмены соревнуются в скиатлоне и спринте на разных дистанциях.

Лыжница Анастасия Кулешова высказалась о скандале, который начался после того, как она поделилась своим мнением об условиях проживания в Казани.

Дарья Сайфиева