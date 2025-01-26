Юрий Слюсарь анонсировал открытие домашней арены ГК «Ростов-Дон»

Дворец спорта в донской столице откроется к сентябрю 2025 года после завершения капитального ремонта. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь во время посещения матча женских гандбольных команд «Ростов-Дон» и ЦСКА 25 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Дворец спорта — домашняя площадка ГК «Ростов-Дон». Во время капремонта здания команда проводит матчи на арене, которая расположена на территории Ростовского областного училища олимпийского резерва.

Работы на объекте ведутся с декабря 2022 года «Южной строительной компанией». Капитальный ремонт Дворца спорта не проводился с момента постройки в 1967 году. После реконструкции в здании смогут заниматься гандболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и хоккеем. А вместимость арены увеличится с 3 до 5 тыс. зрителей.

Анастасия Казуков