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Коммерсантъ FM
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Трамп выразил уверенность в будущих договоренностях с Гренландией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договорится с властями Гренландии о переходе острова под контроль Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что это нужно не Соединенным Штатам, а «для защиты свободного мира».

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

«Я думаю, что с Гренландией мы договоримся. Думаю, что мы добьемся этого»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по The New York Times).

Глава государства заявил, что не знает, какие претензии на Гренландию есть у Дании. По его мнению, если власти королевства не позволят Гренландии перейти под контроль США, это будет «очень недружественный шаг».

О намерении купить Гренландию Дональд Трамп говорил в декабре 2024 года. На этом фоне глава оборонного ведомства Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова. Министр торговли Гренландии Наайя Натаниэльсен заявляла, что остров готов к сделке с Вашингтоном, но не стремится войти в состав США. По данным Financial Times, господин Трамп во время беседы с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сказал, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль.

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