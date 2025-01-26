В Краснодаре задержали 19-летнего поджигателя трех ресторанов
В Краснодаре задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в поджоге трех ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
25 января поступили сообщения о пожарах в трех заведениях Западного округа города. Инциденты произошли с 22:27 до 23:30. Работники одного из ресторанов задержали подозреваемого и передали его полиции.
Задержанный, житель Динского района, заявил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, угрожавших использовать его персональные данные для противоправных действий после взлома аккаунта. Материалы дела переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.
По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Специалисты выясняют причины возникновения пожаров в трех заведениях.