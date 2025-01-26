В Петербурге вновь пытаются добиться действия бесплатного периода на парковку

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов предлагает установить периоды бесплатного пользования парковками. Документ появился на сайте городского парламента, обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно его содержанию, предлагается установить, что в период с 20:00 до 8:00 в субботу парковка автомобиля будет бесплатной, как это сейчас действует в будни. Господин Шишлов предлагает ввести в воскресенье, нерабочие праздничные дни и дни, на которые перенесены выходные, бесплатный период пользования парковочными местами на протяжении суток (с 00:00 до 24:00). Началом действия закона парламентарий определил 1 января 2026 года.

В пояснительной записке Александр Шишлов указал, что доходы Смольного в таком случае могут сократиться на 400 млн рублей. Так, за 2023 год казна пополнилась на 370 млн рублей за пользование платными парковками, что составляет 12,39% от общего годового объема поступлений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в период с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года в Петербурге выявили 156 нарушений правил парковки.

Татьяна Титаева