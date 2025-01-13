За праздники в Петербурге зафиксировали более 150 нарушений правил парковки

В период с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года специалисты Государственной административно-технической инспекции совместно с подведомственным Управлением по мониторингу зафиксировали в Петербурге в общей сложности 156 нарушений правил парковки. Такие данные 13 января предоставили в ГАТИ.

Помимо этого, инспекция и учреждение получали актуальную информацию от «Невского экологического оператора» с указанием адресов, где автомобили нарушителей более суток находились возле контейнерных площадок. Как пояснили в ГАТИ, в сравнении с прошлыми новогодними праздниками автовладельцы стали реже перекрывать контейнерные площадки: 97 случаев в 2024 году и 90 — в 2025 году.

В инспекции отметили, что все нарушители получат постановления уже к концу января, когда в ГАТИ поступят сведения о владельцах транспорта. Штраф при автоматической фиксации для физлиц составляет 3 тыс. рублей, а для юрлиц — 150 тысяч рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первые восемь дней нового года сотрудники Городского центра управления парковками выявили 552 автомобиля с нечитаемыми номерами.

Андрей Цедрик